Ambra Angiolini in lacrime, la sorpresa dei figli per la Festa della Mamma la commuove: guarda

Ambra Angiolini è in lacrime. La sorpresa dei due figli per la Festa della Mamma la riempie di gioia e la fa commuovere. L’attrice 44enne è travolta dalle emozioni e piange. Jolanda, 17 anni, e Leonardo, 15, avuti dall’ex compagno Francesco Renga, la lasciano senza parole con i loro regali.

L’ex stella di Non è la Rai racconta tutto sul social e scopre anche i doni ricevuti dai figli. “Troppo spesso lascio che chiunque mi dica chi sono... Poi arrivano loro e ‘Auguri mamma!’... Ecco chi sono. Alla mia, a me ed a tutte le mamme con e senza figli… AUGURI. Jolanda che non smette mai… Leonardo che ‘idem’”, scrive. Il suo post accompagna un breve video in cui Ambra rivela la sorpresa ricevuta e mostra i regali di Jolanda e Leonardo.

L'Angiolini al risveglio trova ad attenderla una colazione speciale: dolcetti a forma di cuore insieme al caffè.

Non è tutto, un lungo biglietto accompagna i doni. Ci sono anche piccoli festoni a forma di cuore, un libro di Alda Merini, la sua poetessa del cuore, “Il suono dell’ombra” e due cover per lo smarphone, una con sopra una foto di lei con Jolanda piccolissima e un’altra con una foto del suo Leo ancora bambino.

Ambra Angiolini legge il biglietto e le lacrime arrivano copiose. “Ma è bellissima, vieni qua”, dice a Leonardo, subito dopo l’abbraccia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/5/2021.