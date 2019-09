Ambra Angiolini e Max Allegri si sono trasferiti nella nuova casa a Brescia

Ambra Angiolini e Max Allegri si sono trasferiti insieme, da coppia, dopo due anni di relazione, in una nuova casa a Brescia. L’ex allenatore della Juventus, ancora senza squadra, ha traslocato per amore dell’attrice. Farà la spola con Milano, dove vive la figlia Valentina Allegri, e Torino, dove ha vissuto per molti anni e vive il suo secondogenito, il piccolo Giorgio.

Come racconta Chi, Ambra Angiolini e Max Allegri a Brescia hanno scelto la loro nuova casa in un bellissimo complesso residenziale. Il settimanale li ha pizzicati entrambi lì mentre varcavano il portone, felici e contenti e sempre più innamorati.

Ambra Angiolini, per vivere con Max Allegri nella loro nuova casa, ha lasciato la villa dove abitava fino a poco tempo fa e nella quale aveva vissuto con l’ex compagno Francesco Renga. Con lei hanno fatto i bagagli anche i due figli dell’ex star di “Non è la Rai", Jolanda e Leonardo. Così scrive il settimanale.

La 42enne e il 52enne a Brescia hanno scelto la nuova casa nella torre di Fuksas. Entrambi vivono con grande gioia il loro rapporto. Il mister porta la fede al dito, pure se le nozze non sono arrivate e forse mai arriveranno. Ambra in passato sul matrimonio con Allegri ha detto: “Per lui ho gli occhi a cuore, ma non voglio sposarmi. Non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre ‘fidanzate di’, ‘mogli di’, ‘ex di’. Io amo un uomo e questo può bastare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/9/2019.