Ambra Angiolini 'costretta' a pagare l'affitto all'ex Allegri? Gli ultimi rumour

Ambra Angiolini sarebbe ‘costretta’ a pagare l’affitto all’ex Massimiliano Allegri, con cui si è appena detta addio. La clamorosa indiscrezione la dà Chi nel numero in edicola. L’abitazione dove l’attrice 44enne ha traslocato con i figli a Milano apparterrebbe all’allenatore della Juve 54enne.

Ambra si è trasferita nel capoluogo lombardo per creare una famiglia con Max, invece è arrivata rumorosa la rottura. L’appartamento sarebbe di proprietà dello sportivo. Stando a quel che scrive il settimanale le “è stato chiesto di pagare l’affitto. Incredibile, ma vero. Per questo motivo ora l’attrice sta cercando una nuova sistemazione”.

La Angiolini, secondo il giornale, avrebbe fatto di tutto per salvare la sua relazione, nata nel 2017. Allegri, in pieno lockdown, nel 2020, si sarebbe irrimediabilmente allontanato da lei. La crisi, inizialmente arginata dall’attrice, poi sarebbe diventata profonda: tutto per un tradimento scoperto dalla Angiolini.

“Le nostre fonti ci avevano raccontato di un’Ambra furiosa e con il cuore a pezzi, quando nell’auto del suo Max aveva trovato le prove di un tradimento, avvenuto a Torino e a più riprese. E avvenuto, soprattutto, mentre Ambra e la figlia diciassettenne Jolanda, che è a conoscenza dei fatti stavano traslocando da Brescia e Milano”, fa sapere ancora la rivista.

Sempre stando a Chi Ambra si troverebbe costretta a lasciare ora la casa in sui vive per non incorrere in azioni legali. “Le comunicazioni tra Ambra e Allegri passano oggi attraverso un amico in comune. Perché l’allenatore della Juventus è sparito, svanito nel nulla”, sottolinea ancora il settimanale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2021.