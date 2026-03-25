Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli a Milano: scatta il bacio, guarda

L’attrice 48enne e il presidente di Warner Music Italia suo coetaneo sembrano fare davvero sul serio

Con loro in strada c’è anche la figlia primogenita dell’attrice, Jolanda Renga, 22 anni

Camminano vicini in zona Arco della Pace. Ambra Angiolini passeggia mano nella mano con Pico Cibelli a Milano. Con loro c’è anche la figlia primogenita dell’attrice, Jolanda Renga, 22 anni. L’attrice 48enne e il presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia suo coetaneo sembrano fare davvero sul serio: tra i due gesti di intimità inequivocabili, poi scatta il bacio, immediatamente immortalato da Chi che pubblica le foto della coppia.

Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli a Milano: scatta il bacio

Ambra e Pico erano stati avvistati anche a gennaio scorso insieme in occasione di un evento firmato Emporio Armani. Ora eccoli nuovamente in coppia, prima vanno a pranzo all’Osteria Matilde. Con loro, oltre Jolanda, presente pure qualche amica dell’Angiolini, a cui lei lo presenta.

L’attrice 48enne e il presidente di Warner Music Italia suo coetaneo sembrano fare davvero sul serio

Cibelli non è un uomo abituato a stare sotto i riflettori, nonostante l’alta carica che ricopre. E’ padre di due figli, Peter e Alice, avuti dall’ex moglie Gaia Diodo. Riservato, adesso, dato il legame appena nato con l’ex stella di Non è la Rai, si ritrova 'braccato’ dai fotografi. Vive la storia con l’artista con grande tranquillità, però. Dopo aver mangiato con Ambra e Jolanda, lascia le due andare in direzione parrucchiere e saluta la donna che gli fa battere il cuore con un bacio. La primavera si annuncia caldissima per i due.