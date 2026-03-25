Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli a Milano: scatta il bacio, guarda

- L’attrice 48enne e il presidente di Warner Music Italia suo coetaneo sembrano fare davvero sul serio
- Con loro in strada c’è anche la figlia primogenita dell’attrice, Jolanda Renga, 22 anni
Camminano vicini in zona Arco della Pace. Ambra Angiolini passeggia mano nella mano con Pico Cibelli a Milano. Con loro c’è anche la figlia primogenita dell’attrice, Jolanda Renga, 22 anni. L’attrice 48enne e il presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia suo coetaneo sembrano fare davvero sul serio: tra i due gesti di intimità inequivocabili, poi scatta il bacio, immediatamente immortalato da Chi che pubblica le foto della coppia.
Ambra e Pico erano stati avvistati anche a gennaio scorso insieme in occasione di un evento firmato Emporio Armani. Ora eccoli nuovamente in coppia, prima vanno a pranzo all’Osteria Matilde. Con loro, oltre Jolanda, presente pure qualche amica dell’Angiolini, a cui lei lo presenta.
Cibelli non è un uomo abituato a stare sotto i riflettori, nonostante l’alta carica che ricopre. E’ padre di due figli, Peter e Alice, avuti dall’ex moglie Gaia Diodo. Riservato, adesso, dato il legame appena nato con l’ex stella di Non è la Rai, si ritrova 'braccato’ dai fotografi. Vive la storia con l’artista con grande tranquillità, però. Dopo aver mangiato con Ambra e Jolanda, lascia le due andare in direzione parrucchiere e saluta la donna che gli fa battere il cuore con un bacio. La primavera si annuncia caldissima per i due.