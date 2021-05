Ambra Angiolini: 'Io e Renga siamo ancora una famiglia perché...'

Ambra Angiolini, ospite di Mara Venier, racconta lo splendido rapporto che la unisce all’ex Francesco Renga, padre dei suoi figli, Jolanda, 17 anni, e Leonardo, 15. Il feeling con il cantante è parso trasparente anche durante il Concertone del 1 maggio, quando l’attrice, alla conduzione dell’evento, e l’artista, sul palco a esibirsi, hanno incrociato i loro sguardi il giorno prima. "Siamo ancora una famiglia", dice e spiega il perché.

Renga si è emozionato a tal punto guardando Ambra che ha persino dimenticato le parole della canzone che stava intonando al concerto. A Domenica In la Angiolini commenta: “Questa è la dimostrazione di come si rimane una famiglia al di là delle relazioni”.

Poi Ambra aggiunge: “Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L'errore è dire ‘tradizionali’, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono. Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata”.

Al Concertone c’era pure la figlia della ex coppia, Jolanda: “Se potessi vorrei rinascere come lei, nel corpo e nella testa, è un essere umano speciale. Lei arriva e tutto si risolve”.

Ambra si sente una famiglia con Renga, ma è ancora innamoratissima di Massimiliano Allegri, con cui smentisce la crisi: “Non è vero”. Ora, però, la 44enne si sente libera, il suo concetto d’amore è molto cambiato negli anni. “Prima pensavo che l'amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire”, spiega.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2021.