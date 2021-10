Ambra Angiolini dopo Allegri riparte dalla famiglia: nuovo tattoo 'complementare' con la figlia: foto

Ambra Angiolini, dopo l’addio con Massimiliano Allegri, torna a sorridere grazie alla figlia Jolanda. Riparte dalla sua famiglia. L’attrice 44enne e la sua magnifica ragazza 17enne si fanno un tattoo complementare, scelgono un tatuaggio di coppia perché il loro legame, quello sì, è per sempre. "Alla fine mi ha convinta Jolanda. Un 'per sempre' che non si poteva rifiutare, pensato con gli occhi a cuore de Labigotta...", scrive sul social mostrandolo ai fan.

All’interno dell’avambraccio di Jolanda c’è un volto di profilo, è quello di una donna che soffia delicatamente su qualcosa. E’ sull’avambraccio di Ambra, sempre la parte interna, che si scopre, che la donna spinge il suo soffio sul fiore di taràssaco, comunemente detto proprio ‘soffione’, in modo che i semi possano disperdersi nell’aria. La leggenda vuole che chi lo fa, esprima un desiderio prima: potrà realizzarsi solo a patto che tutti i semi in questione volino via in un solo colpo.

Ma non è solo questo il significato del fiore. Il soffione simboleggia la forza, la speranza e la fiducia. E’ come se i semi, staccandosi dalla loro origine, indichino la libertà, la possibilità di un nuovo inizio e la voglia di ricominciare, affrontando il proprio viaggio senza paura.

Ambra e Jolanda hanno deciso per un tatuaggio denso di significato. La Angiolini si sente “ricchissima” con vicino a lei i due figli. Perché c’è anche Leo nella sua vita, 15 anni, il secondogenito avuto dall’ex compagno Francesco Renga.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2021.