Ambra Angiolini: 'Sono tornata a vedere bene!'. Ecco cos'ha fatto

Ambra Angiolini si è appena sottoposta un intervento. Sul social si fa vedere insieme al medico che l’ha operata e scrive: “Grazie Marco, sono tornata a vedere bene…in ogni senso”. L’attrice ha corretto grazie alla chirurgia refrattiva il suo difetto visivo: ora niente più occhiali per la 44enne.

Ambra ha deciso, nonostante non sia più una ragazzina. Ha scelto di riacquistare una visione confortevole senza più bisogno di utilizzare occhiali o lenti a contatto. Si è rivolta a Eye Laser, a Genova, un centro in grado di darle molta sicurezza, grazie a un equipe di oculisti eccellenti e alle tecnologie più avanzate in fatto di laser agli occhi.

La Angiolini pareva non avesse problemi a portare gli occhiali, che le hanno sempre donato un aspetto intrigante. Adesso, però, sarà più libera. Tornata in teatro a recitare finalmente davanti al suo pubblico, l’ex stella di Non è la Rai, single dopo l’addio con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sorride felice accanto al dottore. Vede chiaramente, “in ogni senso”, ironizza lei. Anche questo è un suo nuovo capitolo per aprirsi al mondo e ammirarlo senza più sfocature.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2022.