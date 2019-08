Ambra Lombardo lascia la scuola: vuole un futuro da conduttrice in tv. E aumenta anche il decoltè

Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello 16 lascia la scuola e si butta a capofitto nel mondo dello spettacolo. Prima di entrare nella Casa insegnava Lettere in un liceo di Milano, ma non sarà più così. Vuole con tutte le sue forze diventare una conduttrice. Felice insieme a Kikò Nalli, conosciuto proprio al reality e con cui la storia d’amore continua, la 33enne ha le idee chiare sul futuro, aumento del decoltè compreso, come svela a Di Più Tv.

“Ho lasciato il posto da professoressa per puntare dritta al mondo dello spettacolo e non voglio precludermi alcuna possibilità. Poi, se le cose non dovessero andare bene, tornerò nel mondo della scuola. E non sarà una sconfitta, sarà semplicemente riprendere un percorso che ho momentaneamente deciso di sospendere”, chiarisce Ambra Lombardo al settimanale.

Ha già fatto alcuni provini. Ambra racconta: “Sfruttando proprio le mie lauree (una in Scienze dei Beni culturali e l’altra in Archeologia, ndr) sono stata chiamata a fare un provino per condurre Melaverde, lo storico programma di Canale 5. Mi piacerebbe tanto dimostrare le mie competenze in una trasmissione del genere”.

Ambra Lombardo è pronta a giocare le sue carte. Forse è anche per questo che ha deciso di entrare in sala operatoria e rifarsi il seno: vuole aumentarlo di una taglia, in modo da avere il fisico più armonioso, così spiega. Kikò all’inizio ha storto il naso, ma ora pare aver compreso le sue ragioni. “Kiko fa il tifo per me, sa che sono una donna preparata e si augura che i miei progetti professionali possano andare in porto”, sottolinea la siciliana.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2019.