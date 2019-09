Ambra Lombardo parla dell’intimità che vive con il compagno Kikò Nalli, con cui non c’è stata alcuna rottura, anche se alcune discussioni li hanno portati a un passo dal crack, perché i due si vedono troppo poco. “Quando lo facciamo, lo facciamo bene!”, dice l’ex professoressa a Pomeriggio 5. Il divertimento e la passione sotto le lenzuola con il 49enne non mancano…

“Ci sono pochi momenti insieme di intimità perché ovviamente quando io sto a Roma Kikò è un papà a tempo pieno ma io sono felicissima del poco tempo che vivo con lui solo che ne reclamo un po’ di più. Io non posso dire quante volte facciamo l’amore.. volete sapere questo? Ti basta sapere che lo faccio bene quando lo faccio!”, confessa Ambra Lombardo parlando dell’intimità con Kikò Nalli nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso.

L’intimità a cinque stelle è un dato di fatto, peccato che Ambra Lombardo vorrebbe che Kikò Nalli fosse più presente. “Mi vorrei sposare con l’uomo che amo e che si chiama Kikò Nalli, lo sa tutta Italia. Io sottoscrivo quello che è stato detto, l’articolo di Riccardo Signoretti (pubblicato su Nuovo, ndr) rispecchia la verità. è stata un’intervista in cui io ho spiegato che sono innamorata di un uomo che vedo pochissimo, che non vedo mai e che mi piacerebbe vedere di più, vivere di più…”, poi aggiunge la 33enne, sottolineando i punti deboli del rapporto.

“Vivila” quando? Io ho sempre detto che Kikò ha, giustamente, una famiglia, una situazione strutturata, un lavoro e tanti impegni però anche il rapporto di coppia è un impegno e quando si sceglie di prendere un impegno con un’altra persona si vive e si onora - continua ancora Ambra Lombardo - Quando noi siamo insieme siamo una coppia felice, il problema è che ci vediamo veramente molto poco e i pochissimi momenti che viviamo insieme, soprattutto nell’ultimo periodo, sono momenti di discussione perché io gli chiedo più tempo che lui, per tutta una serie di ragioni, non è in grado di potermi dare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/9/2019.