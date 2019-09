Ambra Lombardo e Kikò Nalli sono in crisi? Il settimanale Nuovo nel numero in edicola dedica alla coppia la copertina e nel titolo in realtà si parla di addio. L'ex gieffina 33enne avrebbe confessato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti di non vivere un buon momento con l'ex marito di Tina Cipollari. Ma poi un post dell'hairstylist forse riaccende la speranza...

"Lui non mi dimostra amore! Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio - le parole di Ambra riportate dalla rivista - Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza. In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa. Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C'era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c'erano altre priorità, come è normale che sia".

L'ex insegnante, interrogata sui social dai follower, non risponde ma pubblica due post particolari. Nel primo scrive: "Risorgi... Sempre... Come l'Araba Fenice!". "La voce più forte di tutte è quella che senti. Il cuore parla", si legge nell'altro.

Kikò Nalli invece condivide parole che lasciano ben sperare: "L'amore è la Forza che muove il mondo... La cura lo conserverà!". Forse non tutto è perduto. La cura conserverà intatto il sentimento che prova per la Lombardo. Un sentimento nato nella Casa del "Grande Fratello". Lo scorso 28 agosto i due hanno anche festeggiato 4 mesi insieme e il loro legame sembrava forte.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 11/9/2019.