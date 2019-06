Ambra Lombardo: 'La prima notte con Kikò Nalli? Siamo una coppia con tutti i crismi e io sono cotta a puntino'

Ambra Lombardo e la prima notte con Kikò Nalli: 'Siamo una coppia'

'La nostra non è una semplice liaison', sottolinea l'ex gieffina

Ambra Lombardo, 33 anni, ospite di Barbara D'Urso a "Pomeriggio 5", ha dichiarato che con Kikò Nalli sono una coppia "con tutti i crismi" e ha raccontato anche come hanno trascorso la prima notte dell'ex gieffino fuori dalla Casa del "Grande Fratello 16". Ambra ha dichiarato che con Kikò sono una coppia a tutti gli effetti, lasciando intendere che forse, durante la prima notte insieme, qualcosa tra loro fuori dalla Casa c'è stato. La Lombardo però ha anche detto che Nalli ha poi visto i figli ed è stato con loro. Ma loro due non si sono mai lasciati del tutto: "La nostra non è una liaison ma una storia con tutti i crisimi - ha sottolineato l'ex gieffina - Kikò ha visto i bambini. Ci siamo lasciati come Romeo e Giulietta al sorgere dell'alba. Ma moderni, però, perché ci siamo scritti messaggi tenerissimi fino alle otto del mattino. Sono cotta a puntino". Il sentimento nato nella Casa del "Grande Fratello 16" a quanto pare è forte: Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno deciso di viversi la loro storia d'amore. L'ex professoressa lo ha affermato con sicurezza. Non è scesa nei dettagli di quello che è successo tra loro lontani dalle telecamere, ma ha assicurato che sono una coppia a tutti gli effetti.









