Ambra Lombardo non ha resistito e, dopo essersi sottoposta a una mastoplastica additiva lo scorso venerdì, è voluta andare a comprare il primo reggiseno per il suo nuovo decolté. La bella siciliana ha condiviso il momento con i suoi follower di Instagram. “Ragazze non ho resistito, ecco il primo acquisto dopo l’intervento”, ha spiegato in una Story registrata all’interno del negozio di un noto brand di lingerie.

Nel frattempo la convalescenza prosegue non senza qualche difficoltà. Ambra, 33 anni, infatti non riesce a dormire bene e la notte riposa male. Per fortuna a darle una mano in questi giorni è arrivata sua mamma. “Sono in piena convalescenza post operatoria. Come potete immaginare ho avuto momenti migliori. Sono radiosa (lo dice ironicamente, ndr)”, ha fatto sapere sempre tramite social. E presto la Lombardo ha intenzione di spiegare per filo e per segno come sono andate le cose dopo essere uscita dalla sala operatoria. “Mi state chiedendo informazioni sull’intervento chirurgico. Volete che vi racconti com’è andato. Adesso non posso, più avanti però lo farò”, ha aggiunto.

Solo la scorsa settimana il fidanzato di Ambra, Kiko Nalli, il 49enne ex marito di Tina Cipollari conosciuto la scorsa primavera all’interno della casa del Grande Fratello, aveva fatto sapere di essere contrario all’operazione di mastoplastica additiva perché preferisce le cose “naturali”. Nel salotto tv della D’urso aveva detto: “No non sono d’accordo con l’intervento perché a me piacciono le cose naturali. E poi penso che quest’intervento lo dovrebbe fare solo chi ha avuto problemi seri (sembra fare riferimento alla ricostruzione della mammella che si fa dopo aver avuto un tumore al seno, ndr). Però il professore gliel’ho presentato io”.

“Abbiamo discusso e io mi sono molto arrabbiato. Le ho detto che mi piace così com’è. Siamo però arrivati a un compromesso: che faccia questa cosa e basta”, aveva poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 1/10/2019.