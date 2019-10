Ambra Lombardo va in tv per parlare del suo seno rifatto. A una settimana dall’intervento l’ex professoressa 33enne, fidanzata con Kikò Nalli, a Pomeriggio 5 racconta l’operazione. “Sto benissimo, è un miracolo!”, confessa a Barbara D’Urso in studio.

La mastoplastica additiva è stata eseguita dal chirurgo plastico Professor Pietro Lorenzetti. Ambra Lombardo è contenta. Il suo cambiamento non pare eccessivo, anche se in tv il seno rifatto si vede poco: è ancora coperta a causa del post operatorio.

VIDEO

In trasmissione vengono, però, mostrate le immagini della visita di controllo che Ambra ha fatto a sette giorni dall’intervento. “Avevo intenzione di affrontare un intervento chirurgico che fosse intelligente, proporzionato”, dice la Lombardo al medico.

Lorenzetti le conferma che l’operazione doveva essere proporzionata al suo fisico. Le mostra la protesi inserita e le sottolinea che non è esagerata ed eccessiva, quindi non comporta alcun problema per le spalle e la colonna vertebrale e, soprattutto, le dà eleganza, che è fondamentale in questo tipo di intervento.

La visita di controllo si conclude positivamente. Il seno rifatto sarà sempre più bello. Ambra Lombardo aveva una prima di reggiseno. Lorenzetti, una volta tornati in studio rimarca: “Ha fatto benissimo ad aumentare moderatamente il seno”.

“Kikò s’è rassegnato”, sottolinea la Lombardo, parlando del compagno inizialmente contrario. E aggiunge: “Poi quando l’ha visto ha detto: ‘Amore, sono bellissime!'”.

Ambra Lombardo recentemente aveva motivato il desiderio di rifarsi il seno dicendo: “Si è svuotato a causa di un forte dimagrimento". “Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno”, aveva raccontato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2019.