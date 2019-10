Ambra Angiolini ha presentato il film ‘Brave Ragazze’ a Roma e per l’occasione ha scelto un look semplice “black and white”. La 42enne si è presentata in conferenza stampa e davanti ai fotografi con pantaloni neri, giacca nera e camicia bianca. L’ex ragazza prodigio di ‘Non è la Rai’ nella pellicola diretta da Michela Andreozzi interpreta Anna, una madre al verde che insieme ad un gruppo di amiche decide di fare una rapina in banca (ma le cose non andranno come sperato…).

Durante il photcall al Cinema Adriano, Ambra è apparsa radiosa e molto sorridente. La sua vita sentimentale sembra infatti andare a gonfie vele. Nelle ultime settimane si sarebbe trasferita insieme al compagno Massimiliano Allegri in una nuova casa a Brescia, la città in cui vive da anni insieme ai figli avuti con Francesco Renga. L’allenatore dopo due anni di relazione avrebbe deciso di fare questo passo per starle più vicino possibile e trascorrere molto tempo al suo fianco. Lei avrà sicuramente apprezzato.

Scritto da: la Redazione il 3/10/2019.