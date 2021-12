Ad Amici 21 il figlio di Gigi D'Alessio sempre più complice con l'ex Elena

Ad Amici 21 Il figlio di Gigi D’Alessio è sempre più complice con la nuova entrata Elena, una sua ex. I due sono inseparabili. LDA e la moretta avevano avuto una relazione in passato, il 18enne, però, l’aveva mollata senza alcuna spiegazione.

LDA ritrova Elena nella casetta, che ha vinto la sfida contro Andrea. La vicinanza fa riaccendere la fiamma e lui si comporta da fidanzatino, tra coccole, risate e tanta complicità.

Luca le rifà il letto, le porta lo zaino, osserva Elena. Lei, dal canto suo, apprezza. D’Alessio cerca anche un chiarimento con lei, le spiega perché l’aveva lasciata: “Ho gestito malissimo la situazione, è stato il mio errore principale. Voglio solo che tu sappia che non è stato fatto con cattiveria, in quel momento non c'ero mentalmente”. “Apprezzo che te ne sia reso conto, ma mi ha dato fastidio che sei sparito da un giorno all’altro”, replica la cantante.

Al momento LDA ed Elena parlano solo di amicizia, ma ci scherzano su. “Amicizia a prima vista la nostra, come due amici”, gli sottolinea la giovane. Quando lui va a letto da lei per chiederle dei grattini, Elena esclama: “Ti mancavo troppo e sei tornato, ammettilo a te stesso. Non ci fare l’abitudine. Sei pericoloso. Perché sì, non si dice. Fai troppe domande”.

I bacetti arrivano, pure sul divano. “Finché restano baci sulla guancia sono in amicizia”, chiarisce il figlio di Gigi. “E rimarranno questi. Buonanotte. Se ti manco troppo non tornare. Resisti Luca, resistimi”, ironizza Elena.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2021.