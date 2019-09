'Amici Celebrities': svelati i nomi dei primi quattro concorrenti

Amici Celebrities svela I nomi dei primi quattro concorrenti ufficiali del nuovo talent show firmato da Maria De Filippi con i vip. Tra i famosi i gara ci saranno Joe Bastianich, Laura Torrisi, Ciro Ferrara e il principe Emanuele Filiberto di Savoia, che quindi torna in tv.

La trasmissione arriverà in prima serata su Canale 5 il prossimo autunno, ma il promo già annuncia i pezzi da novanta ingaggiati finora. La conduzione della trasmissione è stata affidata a Michelle Hunziker, a cui Maria lascerà il testimone durante la prima puntata.

I primi quattro concorrenti di Amici Celebrities già creano molte aspettative nei telespettatori, pronti a giudicare il loro talento davanti al piccolo schermo. Il programma precederà la nuova edizione di Amici, che quindi è assolutamente confermata, come ogni anno.

Joe Bastianich è da sempre un innamorato della musica. Ha dato l'addio a Masterchef Italia, sarà tra i giudici di Italia’s Got Talent al posto di Claudio Bisio, ma non solo. Ha detto di sì ad Amici Celebrities perché vuole stupire tutti. Lo stesso vale per Ciro Ferrara, allenatore, ex calciatore e opinionista sportivo, ora alle prese con canto.

Laura Torrisi, attrice, ex di Leonardo Pieraccioni, sa pure lei cantare, Emanuele Filiberto si è già cimentato in passato con canto e ballo. Nel 2010 è arrivato secondo a Sanremo insieme a Pupo e Luca Canonici con la canzone “Italia amore mio” e l’anno prima aveva partecipato a Ballando con le stelle. Ora non rimane che aspettare tutti gli altri: i nomi dei rimanenti concorrenti saranno presto svelati e si annunciano grandi sorprese.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2019.