Il cantante 20enne di 'Amici' Luigi Strangis ha il diabete: 'Ecco come lo controlla’

Luigi Strangis, cantante dell'ultima edizione di Amici appena 20enne, tra i protagonisti del Serale del talent show, ha il diabete. I genitori hanno scoperto che il figlio soffriva di questa patologia nel 2016, quando aveva solo 15 anni: continuava a dimagrire nonostante mangiasse tanto. Insospettiti dal problema, dopo accurati esami, hanno avuto l’infelice responso dai medici specialisti. Ora, però, il ragazzo ha imparato a convivere con la malattia. A Di Più Emanuele e Laura spiegano come lo controlla.

“Ora per stare bene Luigi porta un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l'insulina, ogni volta che ne rileva il bisogno”, svelano i due al settimanale di Cairo Editore. Sono orgogliosi del figlio che non ha avuto alcun timore a parlare del diabete durante il talent di Maria De Filippi: pensano possa essere un esempio per tutti quelli che ne soffrono e affrontano il problema quasi con vergogna.

Nel corso del daytime di Amici Luigi, confrontandosi con Maria, aveva spiegato il motivo per cui cerca di rimanere sempre calmo e rilassato, anche durante alcuni scontri con gli altri concorrenti ancora in gara nel Serale. "Se io mi faccio prendere dall'adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso devo stare relax, l'adrenalina non fa fare effetto all'insulina. Anche se sono seduto, c'è tensione”, ha detto. E ha sottolineato con ancora più forza: “L’adrenalina non ha effetto sull’insulina”. E’ importantissimo che il suo self control abbia sempre la meglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/4/2022.