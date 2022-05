Amici, trionfa Luigi Strangis: le prime parole del vincitore

La finale di Amici di Maria De Filippi fa il botto e su Canale 5 conquista il 28,6% di share, pari a 4 milioni 327mila spettatori. Trionfa Luigi Strangis, che a sorpresa batte Alex e alla fine si scontra col ballerino Michele: è il cantante 20enne di Lamezia Terme ad alzare la coppa al cielo. Affetto da diabete da quando aveva 15 anni, il vincitore ringrazia la sua famiglia e Maria: se ce l’ha fatta il merito è loro. Le sue prime emozionanti parole sono solo di ringraziamento per chi gli è stato sempre accanto, anche nei momenti più difficili.

“Grazie alla mia famiglia, se sono arrivato qua è merito loro”, dice Luigi. Poi aggiunge, rivolgendosi alla conduttrice del talent show: “Se sto bene è grazie a te”. La malattia non l’ha mai bloccato: ha tenuto sotto controllo l’adrenalina per non incidere sulla glicemia e in finale ha stracciato gli altri.

Strangis a caldo ai microfoni di Witty Tv poco dopo la vittoria rivela: “L'ultima giornata è stata tranquilla, ma con un pò di ansia e tensione. La giusta carica per affrontare al meglio la finale. Il giorno dei casting è stato particolare perché sono arrivato qui e non avevo neanche la voce. Questo percorso non me lo aspettavo così, ma ce l'ho messa davvero tutta. Ho lavorato tanto, ho studiato e imparato tanto e sento che tutto questo è stato ripagato. Domani si lavora e si continua a fare quello che stavo facendo. Il 3 giugno esce il mio EP che si chiama Strangis. Vi invito ad ascoltarlo, fatemi felice!”.

Poi sul social Luigi si va vedere nuovamente con la coppa tra le braccia e scrive: “Grazie a tutti”. Il pubblico col televoto gli ha regalato il primo posto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/5/2022.