Ana Laura Ribas ha fatto una scelta, quella di non avere figli “umani”. La showgirl però considera la sua cagnolina Linda proprio come una bambina. E fino al 2015, anno della sua morte, il piccolo Gregorio, amico a quattro zampe che le è stato vicino per ben 20 anni, era esattamente come un figlio. La mora di origini brasiliane non ha mai nascosto questa scelta, attirandosi non poche critiche, e negli ultimi giorni, dopo essere stata attaccata nuovamente sulla questione, è tornata a parlarne.

“Una volta in televisione ho detto: ‘Gregorio è il mio bambino, è il figlio che non ho avuto e che mai lo avrò’. Apriti cielo!!! Sono stata criticata, insultata e offesa in un modo a dir poco drammatico. Purtroppo ci sono persone che non capiscono il sentimento immenso, l’amore grande che un essere ‘umano’ può provare per un altro animale e accudirlo come uno di famiglia, come se fosse un figlio, sì un figlio. Ci sono persone che non capiscono che non tutte le donne nascono con il senso materno ‘umano’ o impazziscono dalla voglia avere un bambino, no, non è così”, ha spiegato in un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ci sono donne, come me, che scelgono di non avere figli ‘umani’, è una scelta, discutibile o meno, ma una scelta. Io penso che si sta bene con un figlio peloso, ahimè, loro non crescono mai, avranno perennemente bisogno di te fino alla fine dei loro giorni, come è stato per il mio Gogó nei suoi 20 anni di vita”, ha poi aggiunto.

“Più di due anni fa ho scelto ancora, lei è Linda, e sono ripartita da capo, con una bambina (stavolta bianca e nera). Diciamo che con lei è molto più impegnativo visto le patologie che ha, ma non mi interessa la curerò, le starò vicino sempre, perché l’ho scelta io e le ho promesso che la sua vita sarebbe stata bella è così sarà. E anche per lei lo stesso pensiero: ‘È la figlia che non ho mai avuto e mai avrò’”, ha quindi concluso.

