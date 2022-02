La ballerina ucraina di 'Ballando' Anastasia Kuzmina contro Putin: 'Gli animali almeno hanno un cuore’

Anastasia Kuzmina, sconvolta dall’aggressione della Russia al suo Paese, si scaglia contro Putin e nelle sue IG Stories non ha alcun timore di dire come la pensa sul presidente sovietico. La ballerina ucraina di Ballando con le stelle postando una foto del politico scrive: “Gli animali almeno hanno un cuore. Bestia gli si addice di più”.

E’ arrabbiata e terrorizzata. Ieri, all’alba, appena esploso il conflitto, Anastasia aveva deciso di abbandonare i social per vivere privatamente il suo dolore, in serata poi ha deciso di tornare per rassicurare i fan sulla sua famiglia. La 28enne ha raccontato che i suoi genitori al momento sono in Italia, il fratello, invece, è in Germania.

La Kuzmina, in lacrime, ha però precisato che i suoi nonni sono ancora in Ucraina, costretti a rimanere a Kiev, città dov’è nata anche lei. “Ma stanno bene”, ha precisato. Ora che i russi sono entrasti in città però aggiunge: "Ho paura per i miei nonni e gli amici. Ho paura che arrivino dei missili dal cielo e persone innocenti perdano la vita".

La bionda condanna fermamente le azioni di Putin, che ha deciso di invadere l’Ucraina, invita tutti a donare per il suo popolo, ora in grande difficoltà e sofferente. Finora, scrive, “sono morti 137 ucraini, 316 i feriti”. Tutto questo è pazzesco: la danzatrice pensa sia una guerra folle che viola le libertà di un’intera nazione e non solo, mette in discussione la democrazia mondiale.

Scritto da: la Redazione il 25/2/2022.