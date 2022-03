Anastasia Kuzmina in lacrime a 'La Vita in Diretta’: 'Sono senza parole’

Anastasia Kuzmina non è riuscita a trattenere le lacrime a ‘La Vita in Diretta’, dove è stata invitata per parlare di quanto sta succedendo in Ucraina, il suo Paese d’origine, dove è scoppiata la guerra dopo l’attacco scioccante da parte dell’esercito russo per ordine di Putin. L’insegnante di ‘Ballando con le Stelle’, che vive in Italia da moltissimi anni ma che si sente pienamente ucraina, ha spiegato di avere ancora tanti cari a Kiev, la capitale. “Io ho tre nonni, due nonne e un nonno, mia zia e molti amici. Alcuni sono ballerini, altri ex compagni di scuola. Cerco di restare in contatto con tutti. I miei nonni per ora non sono stati colpiti”, ha fatto sapere.

Quando il conduttore Alberto Matano ha lanciato un servizio su donne e bambini ucraini arrivati in Italia in fretta e furia per mettersi in salvo, lasciando tutto, Anastasia ha iniziato a piangere. Impossibile controllare la commozione, anche per lo stesso Matano. “Mi sento piccola e inutile, più che sentirli non posso fare altro. Cerco di aiutare le persone a trovare sistemazioni qui in Italia. Poi cerco di parlare dell’Ucraina”, ha aggiunto la Kuzmina.

“Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo. Siamo sempre stati un popolo che resiste. Sta resistendo a una guerra senza senso nella maniera più eroica e nobile possibile”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 1/3/2022.