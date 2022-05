Andrea Bocelli e il figlio Matteo cantano al matrimonio di Kourtney Kardashian a Portofino: foto

Per il suo matrimonio a Portofino griffato Dolce e Gabbana Kourtney Kardashian non ha badato a spese, al ricevimento a Castello Brown la socialite e star tv 46enne, in accordo col marito Travis Barker, batterista 46enne, ha voluto che a intrattenere il suo ‘clan’ e gli ospiti ci fossero Andrea Bocelli e il figlio Matteo. Il tenore, amatissimo negli Stati Uniti, e il 24enne hanno cantato e catturato l’attenzione di tutti con le loro voci.

I Bocelli, vere superstar dell’evento, ieri sera, domenica 22 maggio, dopo il sì di Kourtney e Travis a L’Olivetta, villa meravigliosa degli stilisti, si sono esibiti davanti ai tantissimi invitati al ricevimento esclusivo e blindatissimo: il brano più gettonato? “I Found My Love in Portofino”.

E’ Kim Kardashian, sorella 41enne della sposa, a condividere con i milioni di fan sul social alcuni video della performance del tenore 63enne, amatissimo negli Stati Uniti, e di Matteo che ha deciso di seguire le orme del papà e avere un futuro nella musica, anche se pop.

“Domenico Dolce ci ha chiamati la scorsa settimana per chiederci se potevamo creare una sorpresa speciale per i suoi amici Kourtney e Travis, e per tutta la famiglia Kardashian”, hanno raccontato Andrea Bocelli e il figlio a People. “Portofino è nel cuore di tutti e abbiamo accettato di partecipare a questo momento così bello della loro vita. Gli auguriamo tutto il meglio per il loro futuro insieme”, hanno poi concluso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/5/2022.