E' morto Andrea Camilleri. Il papà del "Commissario Montalbano" si è spento a Roma all'età di 93 anni. Il mondo della cultura è in lutto.

Andrea Camilleri è morto alle 8.20 di mercoledì 17 luglio a un mese esatto dal ricovero in rianimazione all'ospedale Santo Spirito per arresto cardiaco. Lo scrittore non si era più ripreso e le sue condizioni sono andate peggiorando. Al suo capezzale fino alla fine la moglie Rosetta e le tre figlie. Prima del ricovero da qualche settimana si era dovuto fermare a causa di una caduta che gli aveva provocato la rottura del femore ma aveva in serbo nuovi progetti tanto che pochi giorni fa avrebbe dovuto esibirsi a Caracalla.

E' morto Andrea Camilleri, lasciando un grande vuoto. Nonostante avesse da tempo perso la vista, infatti, la sua attività non si era mai fermata. Nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925, è stato autore di oltre cento libri, tutti pubblicati in età matura. Nel 1994 nacque il commissario Montalbano con il primo libro della serie, "La forma dell'acqua", e quattro anni dopo arrivò anche il successo televisivo con la fortunata serie interpretata da Luca Zingaretti.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 17/7/2019.