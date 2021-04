Andrea Cerioli rivela quanti chili è ingrassato dallo scoppio della pandemia

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi, dove sta soffrendo moltissimo la fame, rivela quanti chili è ingrassato dallo scoppio della pandemia. Lo confida a Ilary Blasi proprio per spiegare il perché di tanto malessere dovuto alla mancanza di cibo.

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato anche attaccato per la sua pancetta al reality. Akash e Daniela Martani non hanno avuto scrupoli nel prenderlo in giro per una condizione fisica assai diversa da quella mostrata nelle foto da lui postate sul suo profilo social.

La fidanzata Arianna Cirrincione lo ha difeso: “Al giorno d’oggi, sia per una donna sia per un uomo sono accuse e insinuazioni tristissime. Non ci trovo niente di male se un uomo dopo un anno di quarantena, anche nel privato, decidesse di non allenarsi più, e dire ‘voglio mangiare ed essere felice’. Non vedo il problema!”. E ha concluso: “Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito. Concordo sul fatto che il body shaming c’è anche contro gli uomini”.

Andrea ora, nel parlare dei suoi stenti, spronato dalla Blasi, svela il peso accumulato durante il lockdown: “Ilary io ho fame, la fame l’accuso, a me un cucchiaio di riso al giorno non fa nulla. Cosa vorrei ora? Beh, un panino. Anche gli altri soffrono, è vero, ma chi è 60 kg. alla fine mangia come a casa, io sono arrivato all’Isola dei Famosi dopo un anno di quarantena che avevo preso 10 kg.”.

Cerioli aggiunge: “Sono arrivato qua che avevo uno stomaco di queste dimensioni”. Con le mani fa il segno come per indicare una cosa grossa. “Per me è dura. Io a casa mangio tanto, ma tanto, sono bolognese, sono uno di buona forchetta”, conclude. Poi accetta di sottoporsi alla prova del fuoco per conquistare condimenti saporiti della cucina mediterranea per mettere qualcosa in più sotto i denti e la vince. E’ felicissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/4/2021.