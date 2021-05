L'ex gieffino Andrea Cocco papà, la compagna ha partorito: ecco come ha chiamato il figlio

Andrea Cocco, il vincitore del Grande Fratello 11, è diventato papà. Il 15 maggio la sua compagna ha partorito all'ospedale San Giacomo D'Altopasso di Licata, in provincia di Agrigento, nel reparto di Ginecologia guidato dal prof. Luigi Li Calsi, che ha seguito Teresa Aiello durante i mesi della gestazione. Il 43enne ha immediatamente condiviso con un fan una foto del figlio e ha svelato come lo ha chiamato: Massimo Girolamo.

E’ al settimo cielo per la nascita del bebè, avuto da Teresa, con cui sta insieme da meno di un anno. Al bambino Andrea Cocco, nell’annunciare la sua venuta al mondo, dedica parole importanti e dolcissime.

“Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vagito stando all'erta fuori ad aspettarti, ho pianto, non ce l'ho fatta a essere semplicemente felice: non so neanche perché, ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda. Reiko e Chikao. O forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come continuava la nostra storia di famiglia”, scrive.

“Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che farò di tutto per essere alla tua altezza. Tuo padre. #massimogirolamochikahirococcohirai”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/5/2021.