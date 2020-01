Andrea Damante e la nuova fidanzata Claudia Coppola alle Bahamas

Andrea Damante e la sua nuova fidanzata Claudia Coppola si stanno godendo una bellissima e appassionante vacanza al caldo alle Bahamas. L’ex tronista di Uomini e Donne, ex di Giulia De Lellis, esce definitivamente allo scoperto e pubblica sul social alcuni scatti che lo ritraggono con la modella nata a Milano il 29 settembre 1998 e studentessa della Bocconi.

Sono felici e sorridenti tra le onde, ma non solo. Ogni istante lo trascorrono l’uno accanto all’altra. Andrea Damante e Claudia Coppola, pizzicati insieme dai paparazzi a inizio dicembre, dopo il primo video pubblicato nelle loro IG Stories, quando sono andati insieme a Courmayeur, ora si lasciano ammirare in coppia alle Bahamas anche in alcuni scatti.

VIDEO

Pure questa volta condiscono il racconto del loro viaggio con alcune storie. Non sono soli, con loro ci sono anche altri amici, ma i momenti più belli li vivono in disparte, tra le onde, quando mano nella mano si fanno il bagno ‘vicini, vicini’, o nel parco acquatico o anche durante una serata danzante in cui il 29enne dj veronese si entusiasma e diventa protagonista di uno show inaspettato.

Dopo tanti flirt, veri o presunti, e un momento di iniziate inquietudine amorosa, il ‘Dama’ sembra aver ritrovato il batticuore. E ‘ufficializza’ la relazione con Claudia Coppola: alle Bahamas insieme alla giovanissima mora è tutto magnifico.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2020.