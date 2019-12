Andrea Damante allo scoperto con Claudia Coppola: primo video in coppia

Andrea Damante esce finalmente allo scoperto con la sua nuova fiamma, Claudia Coppola. L’ex tronista di Uomini e Donne, ex fidanzato di Giulia De Lellis, pubblica nelle sue IG Stories il primo video in cui si mostra in coppia. E’ insieme alla modella in auto: i due sono in viaggio verso Courmayeur. Poi è sempre con lei sotto una intensa nevicata nella famosa località sciistica.

Erano stati pizzicati ‘vicini, vicini’ dai paparazzi a inizio dicembre, subito si era parlato di nuovo amore per Andrea Damante, che, come sempre, non aveva confermato. A distanza di un po’ di giorni ecco arrivare sul social il primo video in coppia con Claudia Coppola, che di fatto ufficializza la relazione. E’ la prima donna che fa vedere tranquillamente insieme a lui dopo l’addio con Giulia.

VIDEO

Andrea Damante si è fidanzato. La storia con la De Lellis sembra davvero ormai definitivamente alle spalle. Lei si chiama Claudia Margherita Coppola, è nata a Milano il 29 settembre. E’ iscritta all’Università Bocconi di Milano dal 2017 e lavora come modella e indossatrice. I due si sono conosciuti nel capoluogo lombardo, dove ormai vive anche il Dj 29enne, che ha lasciato la sua città, Verona.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2019.