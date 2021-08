Andrea Damante compra un cane identico a quello che aveva con Giulia De Lellis

Andrea Damante compra un cane identico a quello che aveva con l’ex fidanzata Giulia De Lellis. Presenta il cucciolo di volpino di Pomerania sul social: si chiama Justin e ha già un profilo Instagram.

L’ex tronista di Uomini e Donne sentiva troppo la mancanza di Tommaso Kowalski, questo il nome del quattro zampe che aveva regalato a Giulia a giugno 2020. Il deejay 31enne, dopo l’addio con la famosa influencer 25enne, ora legata a Carlo Beretta, dopo un periodo di condivisione dell’animale, aveva deciso di lasciarlo definitivamente alla romana.

“Giulia e io abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso che era la soluzione migliore per lui”, aveva confidato Damante a Tommaso Zorzi, ospite de Il Punto Z a maggio scorso.

A distanza di pochi mesi ecco arrivare Justin nella sua vita. Damante lo presenta su Instagram e scrive: “C’è un nuovo leone in città!! Benvenuto Justin!”. Il tenerissimo Spitz di Pomerania rende felice anche la fidanzata di Andrea, Elisa Visari, che lo riempie di coccole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2021.