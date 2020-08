Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis: ''Non sappiamo se continuare o meno''

Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis. Il secondo ritorno di fiamma tra il deejay veronese, 30 anni e l’influencer romana, 24 anni, non sarebbe andato a buon fine.

I due dopo la convivenza a Milano e l’adozione di un cane sembravano pronti a compiere grandi passi, ma all’improvviso qualcosa è cambiato. Niente più stories insieme ed ecco che i followers si sono scatenati. Giulia ha risposto spiegando che per la coppia è un momento no, ma senza dare troppe spiegazioni. La conferma della crisi è arrivata però da Andrea che al settimanale Chi ha rivelato: ‘’Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno, abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. Poi vedremo’’. I due restano vaghi, ma ormai i loro ammiratori conoscono le dinamiche della loro relazione. L’assenza di Andrea al compleanno delle nipotine di Giulia non lascia presagire nulla di buono. Al mega party romano per festeggiare Matilde e Penelope, il deejay non c’era.

Durante il lockdown, quando Giulia aveva confermato il ritorno di fiamma, non aveva nascosto le sue perplessità sull’esito di questa relazione. Forse per i Damellis c’è un nuovo capitolo da scrivere…

Scritto da: La Redazione il 12/8/2020.