Andrea Damante conferma il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis e sulla mora svela...

Andrea Damante conferma il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis. Intervistato in una diretta social da Pio e Amedeo, l’ex tronista di Uomini e Donne non può che ammettere la ‘reunion’ sentimentale. “Io e lei ci siamo sempre voluti bene”, sottolinea il Dj veronese al duo che lo stuzzica ripetutamente. Poi svela: “Giulia è molto brava a cucinare”. I due stano trascorrendo la quarantena a Pomezia, nella casa affittata dalla fashion blogger romana 24enne.

“Siete l’unico gossip di questo periodo”, lo incalzano Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Irresistibili, i pugliesi scherzano con Andrea Damante. Gli domandano dove sia Giulia. La compagna è a fare la spesa con la mamma. Il Dama spiega pure perché non sia con loro: ”Io ci vado sempre a fare la spesa, soprattutto quando c'è da comprare l'acqua, le cose pesante, ma spesso vanno loro perché devono preparare le ricette”.

Pio e Amedeo chiedono ad Andrea cosa gli abbia cucinato Giulia: “Oggi mi ha cucinato l’amatriciana, da brava romana la fa molto buona, mi ha cucinato un branzino buonissimo: devo dire che è bravissima ai fornelli”. I due ironizzano: “Solo ai fornelli è bravissima?”. Il 30enne ribatte: “In tanti settori lo sappiano, ma non fraintendere…”.

I Damellis sono tornati a far coppia. Pio e Amedeo non possono che constatare che anche la Rodriguez è tornata con Stefano dopo l’addio a Iannone e lo rimarcano ad Andrea Damante senza peli sulla lingua. “Chi si mette con Iannone e poi si lascia torna dall’ex. Anche Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme dopo che lei è stata con Andrea Iannone. Noi abbiamo consigliato a tutte le ragazze che vogliono tornare con il proprio ex di farsi dare una bottare*la da Iannone… Sei d’accordo?”. Il biondo sta al gioco e non si tira indietro: “Per adesso, casualità, è sempre andata così. Per sfatare il mito ci potrebbe stare, bisogna vedere se Andrea è d’accordo”.

Andrea Damante saluta persino il pilota con il sorriso sulle labbra. Si congeda da Pio e Amedeo e torna al suo isolamento alle porte di Roma con la De Lellis. Ma la foto che li ritrae insieme nuovamente sul social ancora non c'è.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2020.