Andrea Damante si mette a nudo a Il Punto Z, ospite di Tommaso Zorzi. L’ex tronista di Uomini e Donne parla della nuova fidanzata, Elisa Visari, e svela pure la decisione presa sul cane che condiviso con l’ex Giulia De Lellis, Tommaso Kowalski , l’adorabile Spitz di Pomerania che, dopo la loro separazione, trascorreva il suo tempo un po’ con l’uno e un po’ con l’altra. Non sarà più così.

“Giulia e io abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso che era la soluzione migliore per lui”, confida Damante a Zorzi.

Il cane non farà più avanti e indietro, per il suo bene. Andrea preferisce così. Il dj 31enne si gode il tempo con la nuova fidanzata, Elisa Visari, attrice 19enne. “Non mi aspettavo d’incontrare un amore così - racconta - Non sono mai stato così innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta”.

Andrea poi aggiunge: “Sogno una famiglia con Elisa e io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora, faremo le cose per bene. E sogno anche un matrimonio, ma c’è tempo”. Chissà se regalerà un piccolo cucciolo pure a lei…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2021.