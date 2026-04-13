Andrea Damante e la compagna Elisa Visari fanno festa per il battesimo del figlio di 7 mesi Liam: foto

Domenica 12 aprile prima arriva l’emozionante cerimonia in chiesa a Milano e poi il ricevimento

L’ex tronista di Uomini e Donne 36enne e l’attrice 24enne elegantissimi col look primaverile

Gli istanti più emozionanti sono gli invitati a condividerli sul social. Andrea Damante e la compagna Elisa Visari fanno festa per il battesimo del figlio di 7 mesi Liam. Domenica 12 aprile , proprio il giorno del ‘complimese’ del bimbo, prima arriva l’emozionante cerimonia in chiesa a Milano e poi il ricevimento. L’ex tronista di Uomini e Donne 36enne e l’attrice 24enne elegantissimi col look primaverile e raggianti.

Andrea Damante e la compagna Elisa Visari fanno festa per il battesimo del figlio di 7 mesi Liam

Letizia, la sorella del dj, condivide molti scatti del Liam’s Day, così lo chiama. Elisa porta un delizioso abito rosa pallido smanicato con gonna corta e svasata e ha scarpe bianche con tacco vertiginoso ai piedi. Durante il battesimo indossa una pashmina chiara sulle spalle, poi, per il pranzo in un casolare con un grande giardino la toglie. E’ chic e sognante, contentissima per il suo piccolo.

Domenica 12 aprile prima arriva l’emozionante cerimonia in chiesa a Milano e poi il ricevimento

Il festeggiato indossa una maglia a mezze maniche white, sotto bermuda beige: è un piccolo principino, super coccolato da zie e cugine e soprattutto dai nonni. Completo color sabbia pure per il papà, con camicia bianca senza cravatta sotto e scarpe sportive in camoscio ai piedi. Andrea tiene stretto il suo bambino, di cui è letteralmente pazzo.

La coppia col piccolo davanti la torta dopo il pranzo con parenti e amici

Le immagini pubblicate raccontano una giornata fatta di abbracci, sguardi pieni e piccoli dettagli che fanno la differenza: Liam tra le braccia, gli amici più stretti, i momenti condivisi lontano dai riflettori.

Il 36enne e la 24enne baciano il bambino di cui sono pazzi

La storia tra Damante e la Visari, iniziata nel 2021, ha trovato una nuova dimensione con l’arrivo del bambino, nato il 12 settembre 2025, definito da entrambi “il nostro piccolo grande amore”.

Mamma, zie e amiche riempiono Liam di coccole e posano per il fotografo

Questo battesimo sembra proprio essere la conferma di un equilibrio trovato, tra vita pubblica e privata. Niente eccessi, ma tanta cura. Niente ostentazione, ma un’eleganza naturale che conquista. E soprattutto, la sensazione che al centro di tutto ci sia davvero lui, Liam, protagonista assoluto di una giornata che segna un momento importante per tutta la famiglia.