Andrea Damante e la fidanzata volano ai tropici: ecco dove sono

Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari volano ai tropici. L’ex tronista e l’attrice si godono il sole caldo e il mare cristallino di Santo Domingo. Sono arrivati a Bayahibe e se la spassano parecchio.

Innamoratissimi, felici, sempre più in sintonia, Andrea ed Elisa si divertono un mondo al Viva Dominucus Beach, un villaggio immenso dove è possibile praticare ogni tipo di attività sportiva e fare lunghe escursioni in canoa. La coppia non si risparmia e assapora il senso di libertà.

La 19enne, libera da impegni di set, ha seguito il dj 31enne ancora una volta: con Damante è al settimo cielo. Lontano dalle restrizioni e senza mascherina sul volto in spiaggia è tutta un’altra vita.

I due raccontano la loro parantesi ai Caraibi sul social, condividono filmati nelle loro IG Stories, ma immancabili arrivano le critiche feroci. Sono tanti quelli che puntano il dito per chi, in piena pandemia, va all’estero.

Alcuni follower sono infuriati: per loro è assurdo che si parli di viaggi di lavoro, mentre è chiaro, che si tratti di una vacanza. Andrea ed Elisa non commentano, assaporano i raggi bollenti sulla loro pelle che a poco a poco prende colore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2021.