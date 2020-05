Andrea Damante e Giulia De Lellis, amore al massimo: festeggiano l’anniversario della scelta a Uomini e Donne

Andrea Damante e Giulia De Lellis assaporano l’ebrezza del loro amore che corre e va al massimo. La convivenza a Milano è favolosa. I due, con la ritrovata serenità sentimentale, in piena sintonia, festeggiano persino l’anniversario della scelta a Uomini e Donne. E’ il dj 30enne a stupire l’influencer con una sorpresa che la lascia a bocca aperta.

Sono passati quattro anni da quel 20 maggio in cui la mora 24enne ha detto di sì all’ex tronista 30enne in tv nel dating show di Maria De Filippi. La data va celebrata e Damante stupisce la sua bella: al mattino le fa trovare la tavola imbandita per la colazione.

Festoni e palloncini colorati: davanti a Giulia c’è una scatola a forma di cuore, petali di rose rosse e un bigliettino. Non possono mancare i fiori: Andrea pensa pure a quelli e le regala un mazzo di rose rosa.

I Damellis sono innamorati, il passato ormai pare proprio alle spalle. Giulia ha perdonato i tradimenti del fidanzato e ha iniziato nuovamente a camminare accanto a lui.

Nel corso della giornata i due escono in coppia, protetti dalle mascherine sul volto, poi, in serata, al rientro in casa, la romana delizia il fidanzato con un trattamento beauty sul volto per eliminare la stanchezza. Feeling alle stelle e armonia. Molti dicono che starebbero già pensando alle nozze, chissà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2020.