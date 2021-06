Andrea Damante all'Isola per sostenere il 'brother' Ignazio Moser: le sue parole

Ignazio Moser conquista il pubblico dell’Isola dei Famosi. A celebrare lo sportivo e modello 28enne in studio, nella puntata della semifinale del reality show, non c’è la fidanzata Cecilia Rodriguez, ma l’amico del cuore, Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne chiama Nacho ‘brother’: i due sono come fratelli.

Ilary Blasi permette a Damante di parlare con Ignazio. Moser sorride nel saperlo nello studio di Milano, pronto a tifare per lui. “Come stai?”, gli domanda. “Io come sto? Benissimo… Come stai tu… Mi sembra bene”, replica Andrea. “Sono un po’ deperito, però non vedo l’ora di tornare, preparati che facciamo fuoco e fiamme”, controbatte ancora Ignazio.

VIDEO

Andrea Damante gli svela cosa è accaduto durante il suo taglio di barba e capelli in diretta tv nell’ultima puntata dell’Isola. “Non hai idea di cosa è successo in italia e al mio telefono quando il ragazzo ti ha appoggiato la macchinetta sulla testa, non lo puoi neanche immaginare”, racconta a Ignazio, che ha acconsentito di rasarsi a zero, diventando l’eroe indiscusso dell’edizione dello show. Il dj 31enne è stato subissato dai messaggi, tutti pro Nacho.

“Male, male?”, chiede Moser facendo riferimento al suo nuovo look da marine. “Stai da Dio”, gli sottolinea l’amico. Damante poi aggiunge: “E complimenti perché quando mi hai chiesto se dovevi andare all’Isola, ne abbiamo parlato, ti dico che hai fatto una figura incredibile. E’ giusto così, te lo meritavi. Numero uno, ‘bro’, ti aspetto fratello, siamo carichi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2021.