Proprio nelle ore in cui l’ex fidanzata Giulia De Lellis illuminava il Festival di Venezia, Andrea Damante era in Sicilia per fare da testimone di nozze al matrimonio di un parente. L’ex tronista ha optato per un abito nero e bretelle anni ’20 e si è messo in posa al tramonto, raccogliendo oltre 150mila like in poche ore.

Alla cerimonia c’era anche Angelo Fasciana, cugino di Andrea e protagonista della scorsa stagione del reality di Mtv ‘Riccanza’.

Damante, 29 anni, si è divertito fino a tarda notte con amici e parenti al Castello di Falconara, in provincia di Caltanissetta, ballando e cantando per festeggiare lo sposo e la sposa.

