Andrea Damante 15 anni fa era un operaio metalmeccanico: foto

Andrea Damante 15 anni fa era un operaio metalmeccanico. Il dj 30enne condivide con i fan una foto amarcord. Lo scatto risale al 2005, nell’immagine è insieme al padre Maurizio, proprietario della Ergo Meccanica, con sede a Gela, in provincia di Caltanisetta. L’ex tronista è andato a trovarlo in Sicilia, con lui anche Tommy, il cagnolino che si divide con l’ex fidanzata Giulia De Lellis.

“Avevo iniziato nel 2005 la mia carriera da metalmeccanico in officina. Era dura”, scrive Andrea. Per lui subito dopo, grazie a Uomini e Donne, è arrivata una svolta repentina e il successo. “Poi ho pensato che fare il dj sarebbe stato mooolto più adatto alla mia persona”, prosegue, accompagnando le sue parole con un’altra foto in cui è immortalato durante una serata in discoteca circondato da una folla oceanica di ragazzi.

Ora, da deejay di successo, modello richiestissimo, va a visitare lo stabilimento del papà, lo mostra nelle sue IG Stories. La Ergo Meccanica, come si legge sul sito dell’azienda, ha il suo headquarter in Italia, ma ha sedi pure all’estero: in Algeria, Kazakhstan, Kenya e Nigeria. “E’ leader nella erogazione di servizi completi relativi alla Progettazione, Fornitura, Montaggio e Manutenzione di Impianti Industriali di ogni natura”.

Andrea, fidanzato con la modella e attrice 19enne Elisa Visari, trascorrerà il Natale con i suoi genitori, lontano dalla ragazza. E’ sereno e appagato: la sua vita da operaio metalmeccanico è stata solo una piccola parentesi, ora è tutto diverso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2020.