Andrea Damante, il primo bacio social con Elisa Visari arriva a San Valentino: foto

Andrea Damante trascorre un San Valentino da sogno con Elisa Visari. Per l’ex tronista 30enne e la giovane attrice arriva anche il primo bacio social: la coppia condivide le foto in cui si scambia il ‘bocca a bocca’. Finora non era mai accaduto.

“Buon San Valentino Amore Mio!!!”, scrive il dj. “My Valentine”, gli fa eco la bella 19enne. L’ex tronista di Uomini e Donne è molto felice con Elisa. Per la festa degli innamorati arriva da lei con un mazzo di rose rosse e un palloncino a forma di cuore. I due poi si concedono una giornata sul Lago di Como e vanno a mangiare a pranzo a Carate Urio presso il ristorante “Una finestra sul Lago".

I due piccioncini si godono il panorama, la giornata è freddissima ma splendida: il sole brilla alto nel cielo terso. Andrea e la Visari assaporano deliziosi manicaretti, con loro c’è pureTommaso Kowalski, il cucciolo di un anno di volpino di Pomerania che il Dama condivide, come fosse un figlio, con la sua ex, Giulia De Lellis.

Le ore trascorrono felici, fino all’imbrunire: Andrea Damante, sfegatato tifoso interista, la sera torna a casa per vedere in tv il match tra i nerazzurri e la Lazio, vinto dalla sua squadra del cuore per 3-1.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2021.