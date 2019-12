Andrea Damante provoca Giulia De Lellis: in un selfie fa le corna e scrive...

Andrea Damante provoca Giulia De Lellis. Sul suo profilo Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne condivide un selfie in cui fa il gesto delle corna. Lo scatto è accompagnato da un post in cui apertamente allude al libro di successo della fashion blogger con cui è stato fidanzato.

Lancia la sua frecciata e forse si prende una piccola rivincita. Andrea Damante scrive: “Le corna stanno bene su tutto”. Rifacendosi proprio al titolo del libro di Gliulia De Lellis: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. Il deejay stavolta non si nasconde. Del resto non ha mai gradito alcuni passi del volume dell’ex fidanzata, in cui sono stati svelati tutti i suoi tradimenti, quelli che tanto hanno fatto soffrire la ragazza.

Lo scatto pubblicato da Andrea Damante si prende un mare di ‘like’. C’è chi apprezza la sua ironia, chi invece lo critica. Tra questi anche la blogger Deianira Marzano che replica: "Io penso che questa provocazione sia solo per far uscire qualche articolo di gossip e alimentare del movimento su Instagram. Mio caro Damante, tu dimostri ancora una volta, che hai bisogno di Giulia per far parlare di te. Altrimenti di te si parlerebbe solo sugli articoli di giornale o di gossip quando tu esci con una e con un’altra".

Il selfie con le corna di Andrea Damante fa notizia, ma al momento non arriva alcuna reazione da parte della De Lellis. La 23enne rimane in silenzio e si gode la sua bella domenica in compagnia di Andrea Iannone e la mamma Sandra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2019.