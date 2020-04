Andrea Damante: 'In quarantena con la mia ragazza, da solo non ce l’avrei fatta'

Andrea Damante è felice con Giulia De Lellis. In quarantena con la sua ragazza è sereno, da solo, invece, non ce l’avrebbe fatta. L’ex tronista di Uomini e Donne lo confessa durante una diretta con Italian Sports Channel. E aggiunge: "Da solo con ce l'avrei fatta".

Il bel dj 30enne e la sua ex corteggiatrice 24enne non si nascondono più. I Damellis fanno sognare i fan della coppia, quelli che hanno sempre tifato per loro anche dopo l’addio. Andrea, quando il giornalista gli domanda con chi stia condividendo le lunghe giornate di quarantena, non dice bugie. “Ormai lo sanno tutti. Sono con la mia ragazza, suo fratello, sua madre e un’amica”, replica. E’ in una casa affittata da Giulia De Lellis a Pomezia, vicino, vicino alla moretta.

Poi aggiunge: “Sono fortunato perché da solo 50 giorni non ce l'avrei fatta. Sono in bellissima compagnia”. La vita in quarantena in solitudine sarebbe stata durissima per Damante, ma con Giulia accanto tutto diventa in discesa.

Il ritorno di fiamma di Andrea Damante e Giulia De Lellis continua a far discutere. Anche Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne e Temptation Island, braccio destro di Maria De Filippi, interrogata dai followers, dice la sua su una coppia che conosce come le sue tasche.

In una diretta Instagram la bella 45enne confessa: “La verità? Quando Giulia mi ha detto: ‘Ti devo dire una cosa’, le ho replicato: “Ti blocco subito’, in maniera simpatica. Voglio molto bene ad entrambi e sono molto felice per loro. Mi sono solo raccomandata con tutti e due di non farsi più de male. Noi saremo sempre lì pronti ad ascoltarli, però vorrei che tutto quello che è successo servisse a tutti e due per non farsi più del male perché non se lo meritano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/4/2020.