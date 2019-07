Andrea Damante ha una nuova fiamma. L’ex tronista di Uomini e Donne 29enne è stato pizzicato appassionato tra baci e abbracci da Chi con Sara Croce, ‘Madre Natura’ di “Ciao Darwin 8”. I due sembra siano proprio ‘in love’: non è solo un fuoco di paglia passeggero.

“Non è un flirt. Questa volta faccio sul serio”, avrebbe detto Andrea Damante al settimanale diretto da Alfonso Signorini riguardo la sua nuova fiamma Sara Croce. Del resto la bionda è una ragazza per cui perdere la testa è facilissimo. Originaria di Garlasco, in provincia di Pavia, la 21enne è una bellezza statuaria, alta bel 182 centimetri, sensuale e ammiccante più che mai.

Sara Croce, la nuova fiamma di Andrea Damante, si è diplomata al liceo di Scienze Applicate, ora è una studentessa alla facoltà di comunicazione d’impresa allo IULM di Milano. Modella molto richiesta, è anche un’appassionata di fitness, adora i cavalli ed è tifosissima del Milan.

Sara ha studiato anche canto e ha partecipato a Miss Italia 2017, dove però è arrivata solo quarta, anche se la sua presenza alla kermesse le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo.

Sara si è fatta notare non solo in tv. Andrea pare proprio sia pazzo di lei. In questa estate 2019 il dj veronese ritrova l’amore e si mette definitivamente alle spalle la storia con Giulia De Lellis, ora legata ad Andrea Iannone.

