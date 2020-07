Andrea Damante, la sua serata in discoteca viola norme anti-Covid: chiuso il locale

Andrea Damante finisce al centro della polemica. La sua serata in discoteca viola le norme anti-Covid. Il locale dove ha suonato la sua musica da dj sabato scorso, 4 luglio, ad Alba Adriatica, in Abruzzo, è stato chiuso.

Non sono state rispettate le regole che vietano l’assembramento. Le foto condivise dall’ex tronista di Uomini e Donne, fidanzato con Giulia De Lellis, sul social mostrano una folla di persone pericolosamente vicine, senza alcuna protezione, incuranti del pericolo contagio. Non poteva passare tutto sotto silenzio. Il Gattopardo, questo il nome del locale in cui Damante è stato ospite nel weekend, è stato chiuso per 5 giorni per violazione delle norme anti-Covid.

Il trentenne nei giorni scorsi si era sfogato sui social contro il governo che aveva imposto regole per lui irrealizzabili in una discoteca. “Non voglio far polemica perché confido nel fatto che il tempo, sicuramente, aiuterà tutti quanti a far scrivere qualcosa di più sensato e non far scrivere prese per il cu*o. Per gli addetti ai lavori le regole che hanno scritto sono infattibili economicamente e fisicamente”, aveva detto nelle sue storie Instagram. Poi è arrivata la serata e la voglia di ballare ha preso il sopravvento: i ragazzi non hanno badato più a quel che sarebbe stato giusto fare.

Gli scatti della serata pubblicati sul web da Andrea hanno fatto scalpore. Tanti gli utenti che hanno commentato indignati. “Distanza sociale assolutamente non rispettata. Assembramenti senza un minimo di regole ne di distanziamento, come se nulla fosse stato nei mesi precedenti. Sono senza parole”, ha scritto un utente. “Vedendo le foto/video di ieri non vi vergognate? NESSUNO Rispettava le norme di sicurezza”, ha puntualizzato un altro. E ancora: “Dovevano farvi chiudere e togliere la licenza per sempre, non solo per 5giorni. Nessuna norma anti-Covid rispettata… Uno schifo che permettano tutto ciò in questo momento!”.

Anche la modella e opinionista tv Elisa D’Ospina ha sottolineato: “Con 2 milioni e oltre di follower pubblichi una foto così in un momento in cui la guardia per il #Covid19 non si è abbassata e chiedono di vietare assembramenti. #ioboh”.

Al momento Andrea Damante non commenta il ‘fattaccio’. Il locale in questione invece annuncia un’altra serata danzante il prossimo sabato con Albertino in consolle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/7/2020.