Per la prima volta Andrea Damante ha ammesso di aver tradito Giulia De Lellis, ma ha detto di averlo fatto “solo due volte”. Dichiarazioni che sicuramente faranno discutere quelle rilasciate dall’ex tronista. Quel “solo due volte” pronunciato accanto alla parola “tradimento” nel tentativo di minimizzare l’accaduto farà storcere il naso a molti. E probabilmente non a torto. “Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”, ha spiegato.

Andrea sostiene però che la causa della fine della loro relazione non siano stati i suoi tradimenti, ma le incomprensioni che avevano ormai logorato il rapporto. “Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento”, ha aggiunto ospite di ‘Verissimo’.

Damante ha poi detto di pensare che Giulia non abbia davvero chiamato al telefono le donne con cui lui l’ha tradita, come invece la 23enne ha raccontato nella sua prima fatica letteraria: “Questa storia è romanzata. Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po' ingigantita”.

Il 29enne si è poi detto amareggiato per il passaggio del libro in cui la De Lellis dice che lui la faceva sentire in colpa se mangiava qualche grammo di pasta in più o se non andava regolarmente in palestra: “Sono frasi per far vendere il libro. Mi hanno dato molto fastidio”.

“Mi sono assunto le mie colpe. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”, ha poi continuato. A sorpresa ha infine detto di non escludere la possibilità di tornare un giorno proprio con Giulia: “Non penso. Ma nella vita non si sa mai. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. E’ stata una storia bellissima”.

Scritto da: la Redazione il 20/9/2019.