Andrea Damante triste e solitario in Sicilia, nella villa dei genitori a San Leone, Agrigento. Il deejay, 30 anni, è in crisi con la fidanzata Giulia De Lellis e la sua estate sta prendendo una piega insolita.

Il bel veronese fino ad ora è stato il re delle serate in discoteca, soprattutto in Sardegna, ma adesso si ritrova senza consolle e senza amore. A rivelarlo è la mamma Valentina che riprende il figlio mentre canta solitario sul dondolo in giardino della loro villa siciliana. Andrea è malinconico, chissà cosa lo tormenta. Intanto la sua Giulia De Lellis è in Sardegna con la famiglia e gli amici. Tra pranzetti succulenti e giri in barca circondata da amici maschi, la bella influencer 24enne appare di certo meno malinconica. Entrambi hanno confermato che stanno vivendo un momento difficile. Dopo l'ennesimo ritorno di fiamma sono di nuovo in crisi. Una relazione che va avanti dal 2016 tra alti e parecchi bassi. Nel frattempo Giulia è stata legata prima a Irama e poi ad Andrea Iannone. Ad inizio anno però i due erano tornati insieme. Convivenza a Milano e poi l'adozione di un cagnolino.

Sembravano fare sul serio, ma l'estate 2020 sembra non portare fortuna alle coppie...

Scritto da: La Redazione il 20/8/2020.