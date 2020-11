Andrea Damante, weekend romantico con la nuova fiamma Elisa e...

Andrea Damante volta definitivamente pagina. L’ex tronista di Uomini e Donne ha appena trascorso un weekend romantico con la sua nuova fiamma Elisa e non solo. Con lui pure il cane preso insieme all’ex Giulia De Lellis, il piccolo Tommy. Sarebbe partito con uno dei suoi amici inseparabili, Ignazio Moser, e la fidanzata Cecilia Rodriguez. Gli indizi social, davvero tanti, fanno una prova.

Andrea da quel che lasciano trapelare le sue storie e quelle degli altri si è diretto a Pellizzano, in provincia di Trento. Un paio di giorni immerso totalmente nella natura, percorrendo sentieri montani e ammirando la bellezza del Lago dei Caprioli. E non sa solo. Con lui sembrerebbe proprio ci fosse Elisa Visari, 19enne da sballo che sta iniziando a muovere i primi passi da attrice.

La Visari ha lavorato con Gabriele Muccino in “A casa tutti bene” e “Gli anni più belli”. Per lei in arrivo anche ruoli importanti in fiction Mediaset. Ha sempre detto di voler continuare a fare anche la modella. Ora si accompagna a un ragazzo che molte vorrebbero al loro fianco.

Tag degli stessi luoghi, storie filmate nell’identica macchina e Tommy, lo stesso amico a quattro zampe, con loro. Sono davvero molte le prove che ufficializzano il weekend romantico del Dama.

In Tentino insieme alla neo coppia anche Nacho e Cecilia, ma nessuna foto a quattro, solo per far perdere le tracce, ma il mondo del web non perdona e ormai l’occhio dei follower, super esperto, nota ogni minimo particolare del dj 30enne e della sua nuova compagna: durerà?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2020.