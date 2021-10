Andrea Delogu ha comprato casa a Roma: tour del nuovo appartamento sul social, guarda

Andrea Delogu ha comprato casa a Roma. Sul social regala ai follower un tour del nuovo appartamento nel quartiere Balduina con vista su San Pietro. La conduttrice è felice. Il matrimonio con l'attore Francesco Montanari, sposato nel 2016, ormai è alle spalle, sembra che da gennaio scorso i due si siano detti addio. La rossa guarda avanti. “Cercavo radici da sempre”, scrive nel suo lungo post. Si dice che la 39enne sia ‘in love’ col giovane modello Luigi Bruno, ma nessuna uffucialità: la casa l’ha acquistata da ‘single’.

“Oggi qualcosa di impensabile è capitato nella mia vita”, esordisce Andrea Delogu. Accompagna le sue parole con una foto in cui è seduta sul pavimento della casa vuota, da ristrutturare. ”Ho comprato casa. Il sogno di sempre - spiega - da quando da bambina giocavo con la casa delle bambole, da quando da più che adolescente cercavo di trovare un modo per mettere radici e da adulta un posto da chiamare casa”.

"E' un desiderio che arriva da lontano e solo da pochi mesi ho pensato che 'sì, porca vacca ce la posso fare' - scrive la Delogu - E ora sono qui, felice, ubriaca di 'ma che ca*zo* ho fatto?' ed elettrizzata nel vedere quest'appartamento che mi assomiglierà mano a mano".

Andrea non può ancora trasferirsi: "Inizieranno i lavori e a marzo potrò dire che ci sono riuscita, ma per il momento voglio essere felice come se tutto fosse già fatto. Vi tedierò nelle storie e qui sui post, perché sono così elettrizzata e spaventata che se condivido ‘st'ansia mi pesa meno”.

Poi la presentatrice conclude: ”Mi verrebbe da dire che ci sono riuscita da sola ma non è vero”. Ringrazia l'agenzia immobiliare che l'ha aiutata, l'architetto e il commercialista. "Ora preparatevi alla ristrutturazione. Siete fottuti”, sottolinea ironica infine.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2021.