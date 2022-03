Andrea Delogu non è più single. Prova ancora a dichiararsi tale in tv, ma poi, a Verissimo, confessa: “Frequento un modello, ha 23 anni, sapessi com’è bello in costume”. Lui, secondo gli ultimi indizi, sarebbe Luigi Bruno con cui la rossa 39enne è stata paparazzata da Diva e Donna lo scorso ottobre: i due si stavano scambiando un bacio…

La Delogu prima parla di Montanari, un uomo fantastico, anche se è finita. “Sono stata felicemente sposata, moglie di una persona fantastica. Francesco Montanari, un grandissimo attore - sottolinea - E’ una storia che è finita un anno e mezzo fa. Ci siamo separati, ma siamo stati bravi a nasconderlo. Si è saputo sei mesi dopo. Mi sveglio e vedo i giornali con la nostra separazione. Siamo rimasti amici. L'amore si è trasformato. Siamo cresciuti insieme. Un amore profondissimo che ha bruciato le tappe”.

“Eravamo entrambi presi dal lavoro, pensavamo che il nostro amore fosse più forte e invece l'amore ha bisogno di essere curato e coccolato - prosegue Andrea - Ci siamo ritrovati che eravamo amici. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era arrivato il momento di fare un passettino su strade diverse. Ci sentiamo ancora. Faccio un mea culpa, non è facile stare con una persona che ha un caratterino come il mio, però questa relazione mi ha insegnato tanto. Una persona come Francesco non la incontrerò mai più, è una persona meravigliosa”.

La presentatrice poi svela la sua nuova frequentazione, il ‘fidanzato’: “L'amore attualmente? Diciamo che sono single. Basto a me stessa. In un anno e mezzo da sola, sono uscita con due o tre persone. Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. E’ una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume”. Andrea Delogu conclude con una battuta. “Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà”, dice ridendo.

Luigi Bruno, seguito dalla Elite Model Management di Milano, è un modello con capelli castani e occhi marroni: è alto 185 centimetri. Poco o nulla si sa del suo privato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/3/2022.