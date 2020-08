Andrea Delogu: 'Ecco perché copro il mio tatuaggio in tv'

Andrea Delogu in passato non aveva alcun problema a far vedere il suo vistoso tatuaggio colorato sull’avambraccio destro. Ora invece lo copre. I fan più attenti hanno notato che a “La vita in diretta” la conduttrice non lo fa più vedere e hanno pensato che il motivo fosse perché glielo avesse imposto la Rai. Sul social la bella 38enne, moglie di Francesco Montanari, spiega: “Ecco perché copro il mio tatuaggio in tv”.

Non c’è stata alcuna censura da parte della televisione di Stato. Andrea Delogu in un post sul social scrive: “Ragazzi una volta per tutte: in Rai non mi obbliga nessuno a coprirmi il tatuaggio, avete un’idea strana su quest’azienda. Ma nella vita in generale non mi hanno mai chiesto di farlo. Decido di coprirmelo perché lo sto rimuovendo con il laser e quel che rimane son macchie di colori che preferisco non vedere e sopratutto non stanno bene con nessun abito. Nemmeno con un abito a pois colorati, fidessss! Ora non venite a dirmi che anche voi non avete fatto una ca**ata così nella vita eh?”.

La presentatrice accompagna le sue parole con un breve filmato in cui mostra come le viene coperto il tattoo poco prima di andare in onda ed essere perfetta davanti le telecamere. E’ l’unico disegno inciso sulla pelle che la Delogu copre: tutti gli altri tatuaggi sono in bella mostra.

E’ orgogliosa della sua scritta sulla spalla sinistra, l’immagine stilizzata di una bambina e un animale fatta all’interno del braccio destro, della farfalla sul retro del collo e del fiore all’interno del polso sinistro. Del resto si è sempre definita una “conduttrice pop”.

