Andrea Denver gela Elisa De Panicis al GF Vip: 'Tra noi solo quattro rapporti'. E' scontro

Andrea Denver gela Elisa De Panicis al GF Vip. Durante la terza puntata del reality i due sono messi a confronto da Alfonso Signorini. L’influencer 27enne ha accusato il modello di averle proposto, prima di entrare nella Casa di inscenare una finta relazione al reality. Tra i due c’è stato un flirt, la bionda ha parlato di una storia durata un anno e mezzo, con continui tira e molla. Il 28enne la sbugiarda in diretta tv ed è subito scontro.

“Voglio bene ad Elisa, resteremo amici, ma la maggior parte di quello che ha detto è una bugia. Non ho nulla da nascondere: abbiamo avuto solo quattro rapporti intimi. Ma se non fossi stato chiaro con lei, sarei sparito”, dice Andrea Denver.

Il ragazzo è categorico: “Siamo in prima serata e voglio dirlo, ci sono stati anche rapporti intimi per quattro volte. Non c’è stato mai nulla, ci sono rapporti intimi. Tu dici bugie!”. “Quello che mi ha fatto confondere è che lui mi ha detto di non voler entrare nella Casa e mettere i sentimenti”, replica Elisa De Panicis. Poi parla ancora della telefonata intercorsa tra lei e il modello in cui lui Denver le avrebbe proposto di inscenare una relazione al reality per raccogliere consensi. Andrea si arrabbia: “Sei una bugiarda, mi dispiace! Ti stai comportando male e questo non me l’aspettavo!”.

Lo scontro continua anche fuori onda, mentre c’è la pubblicità. Andrea Denver è davvero infuriato e le dice: “Elisa stai facendo vittimismo, mi dispiace dirlo ed è ingiusto nei mei confronti, che ti ho sempre portato rispetto. Non me lo sarei mai aspettato. L’episodio chiave è che ieri abbiamo conversato per trenta minuti, abbiamo finito la conversazione in maniera bellissima dal mio punto di vista. La prima cosa che ha fatto lei è andare a parlare da Paola in quel modo. Veramente incoerente da parte sua, incoerenza spaventosa”.

“Sei una bugiarda. Sono l’ultima persona che farebbe una cosa del genere. Non ne ho bisogno. Sento di avere tanti bei lati che non ho bisogno di venire a fare delle porcherie sentimentali finte. Ti stai comportando male”, sottolinea ancora. Elisa De Panicis, però rimane ferma sulla sua posizione: “Sono arrabbiata. Mi dà fastidio solo che tu pensavi di poter creare qualcosa insieme”.

Quando lo show torna in onda Signorini vuole vederci chiaro sulla telefonata in cui Andrea le avrebbe chiesto di fingere una storia d’amore, Lui nega tutto: “Assolutamente, non ne ho bisogno. Sono il ragazzo che sono. Alfonso, perdona l’esempio che devo portare, se uno mi segue su Instagram sa quanto sono riservato”. Ma la bionda continua: “Io stavo guidando, stavo tornando a casa. Ho ascoltato la conversazione, stavamo chiacchierando e questo è stato il risultato”. E’ probabile non finisca qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/1/2020.