Andrea Denver tira un sospiro di sollievo. Uscito dal Grande Fratello Vip ha risentito la fidanzata americana Anna Wolf e ha scoperto che lei non si è affatto risentita per il suo comportamento all’interno della Casa di Cinecittà. Il bel modello ha infatti stretto un forte legame con alcune delle coinquiline dell’appartamento più spiato d’Italia ed in particolare con Adriana Volpe, tanto da spingere più di qualcuno a ipotizzare che tra loro fosse nata una tenerissima amicizia. Parlando della compagna, Denver ha spiegato: “No, non era gelosa di Adriana. L’ho detto più volte, il mio apprezzamento nei suoi confronti non si fermava al fattore estetico ma andava oltre. Adriana è stata un punto di riferimento, per me era una persona con cui mi sono rapportato in tante situazioni. Ed è stata una compagna di giochi”.

Adesso Andrea si trova ancora in Italia, mentre Anna negli Stati Uniti: “Ci stiamo sentendo tutti i giorni. Lei è rimasta molto contenta. Non si è assolutamente infastidita per nessuna situazione che si è creata nella Casa, e non credo di essermi comportato male nei suoi confronti”. Poi il bel 28enne ha raccontato com’è nata la loro storia. Si sono conosciuti prima nel 2016 e poi si sono rivisti un paio di anni dopo. “Ci siamo ritrovati a parlare tutta la sera. Nessun bacio, quando mi piace una persona vado molto piano. C’era feeling, le ho chiesto il numero di telefono e l’ho invitata a pranzo in un ristorante italiano. E diciamo che mi sono sentito, non lo so… Quando ha ordinato la pasta e mangiava il pane… io lì ho detto cavoli, mi piace. Poi da lì mi sono trovato bene”.

Quando tornerà negli Stati Uniti dalla Wolf, ha intenzione di trasferirsi a vivere con lei? Per ora no. I due infatti vogliono prendere le cose con molta calma e comunque già passano tutto il tempo che possono insieme. “Siamo a casa l’uno dell’altra ogni giorno, ma non conviviamo”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 17/4/2020.